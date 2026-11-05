Di recente ho sposato un uomo meraviglioso. Siamo entrambi profondamente grati di aver trovato di nuovo l’amore in una fase avanzata della nostra vita. Quando ci siamo conosciuti, andavo abbastanza d’accordo con sua sorella. Ha passato spesso con noi i periodi delle feste e ha fatto parte della nostra cerchia più stretta durante la pandemia.

Col tempo, però, ho cominciato a notare alcuni comportamenti preoccupanti: critiche frequenti agli altri familiari, improvvisi scatti d’ira, si vantava e raccontava storie esagerate o poco credibili, spesso per attirare l’attenzione su di sé, fino a vere e proprie menzogne sui suoi cari. Sembra che tutti in qualche modo le abbiano fatto un torto, e trovo inquietante il veleno con cui parla delle persone che dice di amare.

Quando mio marito mi ha chiesto di sposarlo, la sua ostilità si è rivolta contro di me. Ci sono stati episodi di aggressività verbale e una volta è arrivata anche a mettere le mani addosso a un familiare, lasciando tutti a disagio. In alcune occasioni, davanti ad altre persone, ha anche fatto gesti e commenti inappropriati nei confronti di mio marito, che ho trovato profondamente irrispettosi e offensivi.

Quando l’ho affrontata con calma per uno di questi episodi, ha negato e ha reagito con rabbia, mettendo il resto della famiglia contro di me per averla “accusata” di qualcosa che, a suo dire, non è mai successo, anche se mio marito era d’accordo con me su come erano andate le cose.

Da allora ho scelto di interrompere i rapporti con lei. Non la invito più a casa nostra né alle riunioni familiari che organizziamo. Questo ha creato tensioni con gli altri parenti, che per la maggior parte riconoscono che è matta, ma preferiscono sopportare in silenzio i suoi comportamenti. Mio marito evita di farsi coinvolgere nel conflitto dicendo che “è sempre stata così”. Nessuno la richiama per le sue bugie e per il suo modo di fare violento e offensivo.

Mi sento in colpa per aver incrinato gli equilibri familiari, ma so anche di non poter permettere che mi trattino male. Ho il dovere morale di mantenere la pace per il bene della famiglia o è giusto mettere confini ben precisi, anche se significa rinunciare a partecipare ad alcune riunioni familiari?–Lettera firmata