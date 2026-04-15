Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Lioba, 62 anni.

“Sto vivendo anni felici. Mi sono separata dal mio compagno che non voleva impegnarsi. Lavoro in un territorio d’oltremare francese, nella pubblica amministrazione. C’è una donna molto più giovane di me che incrocio al lavoro. Né io né lei siamo lesbiche, ma passiamo del tempo insieme. Ci raccontiamo le nostre storie, abbiamo rapporti sessuali. Questo mi costringe a riflettere sulla mia sessualità. Faccio un viaggio all’estero, corteggio una tedesca eterosessuale e, incredibilmente, anche in questo caso la cosa funziona.

Mi iscrivo su un sito d’incontri. Il mio annuncio dice: ‘Vorrei incontrare delle donne che hanno vissuto un’esperienza simile alla mia’. Ho bisogno di confrontarmi su quello che mi sta succedendo. Sono curiosa d’incontrare altre donne per capire chi sono. Lei mi risponde. Vive anche lei in questa città francese del Sudamerica. Ci telefoniamo una o due volte, poi decidiamo di vederci. Al telefono parla molto, io meno. Mi racconta della rottura con la sua ex. È una vera lesbica, a differenza di me.

Parcheggio vicino al bar dove ci siamo date appuntamento. È uno dei pochi posti non troppo pericolosi di sera. Di solito sono sempre puntuale, ma questa volta arrivo in ritardo. Lei è già lì, piove, se ne sta in piedi per strada in mezzo ai cassonetti della spazzatura, con un ombrello sulla testa. Prima apparizione tra i rifiuti della città. Mi piace subito: alta, magra, con i capelli corti. Io sono femminile, lei è piuttosto androgina. Non è tanto il suo sguardo ad attrarmi, quanto la sua silhouette.

In genere sono piuttosto chiacchierona, ma accanto a lei sembro una tomba. La serata passa così in fretta che il proprietario del bar viene a dirci che siamo rimaste solo noi. Sono le due di notte e sul marciapiede mi dispiace lasciarla andare via. Sento che sta nascendo qualcosa. È la prima volta che per una donna non provo solo un’attrazione sessuale.