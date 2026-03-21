Dentro di me piango e ho il cuore spezzato, ma non riesco a versare lacrime. Il culmine della tragedia è perdere la capacità di piangere. Perfino le voci dentro di me sono soffocate, perché le parole perdono significato davanti alle immagini di morte che ci circondano da ogni direzione. Non resta nulla. Tutto è andato perduto. Non sto bene. Per niente”.

Per molte persone in tutto il mondo le immagini di quella violenza sono sconvolgenti . I video e le foto di luoghi come Gaza, che circolano ampiamente online, spezzano il cuore, provocano ansia e lasciano molti con un senso di impotenza. Eppure la distanza, sia fisica sia digitale, consente anche un certo grado di distacco. Quando il flusso di violenza si fa travolgente, ci si può allontanare dagli schermi, silenziare alcune parole o distogliere l’attenzione.

Ma per gran parte del mondo che osserva da lontano, la violenza che colpisce tutta l’Asia occidentale – dalla Palestina all’Iran, dallo Yemen, al Sudan e alla Siria – spesso appare come un flusso di numeri: bilanci delle vittime, conteggi dei morti e notifiche di ultime notizie. I massacri, un tempo racconti di vite individuali, sono trattati sempre più spesso come statistiche invece che come tragedie umane.

Sono le parole di Sondos Arafat, una palestinese di trent’anni che scrive poesie per dare un senso alla sofferenza che la circonda. In uno dei suoi testi descrive una vita segnata da perdite incessanti, dall’uccisione del suo insegnante alla distruzione della sua casa. Dice che mentre scrive sente un dolore che trasforma in parole, come per dimostrare al mondo che è ancora viva.

Il risultato è un netto contrasto tra chi vive la violenza e chi la osserva da lontano. Per chi assiste alle guerre dall’esterno, la sofferenza si mostra solo nella forma di immagini fugaci su uno schermo, qualcosa che si può scorrere passando oltre.

A suo parere, gli esseri umani non sono fatti per assistere in tempo reale a perdite di questa portata. “Oggi vediamo morte e distruzione in un flusso infinito di video e didascalie, ma senza i rituali o lo spazio necessari per elaborare il lutto”, spiega.

Yaqeen Sikandar, psicologo specializzato in trauma e tecniche cognitivo-comportamentali che vive in Turchia, afferma che questa reazione non indica una mancanza di empatia, ma dimostra semplicemente che la mente umana ha dei limiti: “Quando l’entità della perdita diventa troppo grande per essere elaborata emotivamente, il cervello trasforma la tragedia in qualcosa di quantificabile”.

Ma per chi, come Arafat, vive la guerra a casa sua, ogni giorno significa paura, perdita e incertezza. “Dietro ogni numero, c’è un intero mondo che è stato demolito”, dice Arafat. “Le foto di famiglia, le conversazioni, le risate, i sogni: l’intera famiglia è morta sotto le macerie”. Gli esseri umani nelle guerre, dice, non sono numeri da contare. “Siamo un padre, una madre, un figlio, una figlia, un nipote, una nipote, un amico, un amante e una famiglia”.

L’antropologa iraniana Narges Bajoghli scrive che questa situazione è il risultato di decenni di “guerre infinite”: “Siamo arrivati a un punto in cui la distruzione della capitale di un grande paese (Teheran) non è più percepita come qualcosa di sconvolgente”. Mentre prosegue l’intervento di Stati Uniti e Israele nel suo paese, Bajoghli scrive che la distruzione di Teheran, dove vivono milioni di famiglie, studenti, lavoratori e bambini, è “raccontata come se fosse il meteo”. Chiede alle persone di rifletterci su. “Perché questo è ciò che siamo diventati”.

Nella sua poesia Arafat si chiede: “Finirò per diventare un testo da leggere?”. Dice che è diventata una delle sue più grandi paure. Definisce i bombardamenti, il terrore, la fame, il freddo e la perdita un elenco infinito di sofferenze. “Non biasimo le persone per la loro stanchezza, ma le biasimo se si arrendono e si abituano alla vista del nostro sangue che scorre!”, afferma.

È noto quanto i social media contribuiscano a desensibilizzare rispetto alla guerra esponendo gli utenti a un flusso costante di immagini violente. L’esposizione ripetuta, guidata dagli algoritmi, può farci abituare alle scene di violenza, diminuendo col tempo la risposta emotiva e l’empatia. Mentre qualcuno diventa emotivamente insensibile o esausto a causa della quantità di contenuti tragici, altri sperimentano ansia, paura o traumi secondari dovuti alla ripetuta esposizione alla violenza online.