A Iquitos, in Perù, c’è una Casa de fierro progettata da Gustave Eiffel con i resti della sua torre parigina. Eiffel, come tanti, arrivò in Amazzonia per disboscare e coltivare alberi da gomma, e si costruì una casa che somiglia a una gita al luna park finita male. È una delle tante storie che si scoprono nell’affascinate Rotte interrotte, il disco-viaggio del produttore e dj romagnolo Alessandro Toffoli, in uscita per la Bronson Recordings. Ogni brano di questo progetto, pubblicato sotto il nome di Cemento Atlantico, ha un frammento di viaggio in allegato in cui Toffoli descrive cos’ha visto e sentito nelle sue incursioni tra Colombia, Marocco e Cambogia.