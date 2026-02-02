Tre giorni prima il presidente Richard Nixon aveva chiamato “barboni” i manifestanti presenti negli atenei. Poco dopo la tragedia, vedendo sulla rivista Life una foto di una delle vittime scattata dal premio Pulitzer John Filo, Neil Young trovò ispirazione per scrivere il testo di Ohio , un brano che registrò insieme a Crosby, Stills e Nash, e che fu pubblicato nel giro di un paio di settimane. “Tin soldiers and Nixon coming” (soldatini di piombo e Nixon stanno arrivando), cantava Neil Young. Molte radio statunitensi, a causa dei contenuti ritenuti contro il governo, decisero di non trasmettere il pezzo.

Era il 4 maggio 1970. All’università del Kent , in Ohio, 28 soldati della guardia nazionale spararono circa 67 colpi in 13 secondi, uccidendo quattro studenti disarmati e ferendone altri nove, uno dei quali riportò una paralisi permanente. Gli studenti, in tutto più di trecento, stavano manifestando contro la guerra in Vietnam e in Cambogia in un’università locale.

Oggi sembra di vivere in un periodo storico simile. Negli Stati Uniti i bersagli preferiti delle forze federali – nello specifico l’Immigration and costums enforcement (Ice) e lo United States customs and border protection (Cbp), due agenzie concepite per il controllo delle frontiere ma potenziate dal presidente Donald Trump fino a farle diventare delle specie di milizie armate – sono le persone non bianche, gli immigrati, arrestati e perquisiti con la forza, e i bianchi che osano protestare.

A Minneapolis due cittadini statunitensi, Renée Nicole Good e Alex Pretti, sono stati uccisi dagli agenti. Erano disarmati e secondo diverse testimonianze non costituivano nessun pericolo. Un po’ come quegli studenti di Kent cantati da Neil Young. Anche stavolta c’è un presidente repubblicano, che ha definito la morte di Pretti “uno sfortunato incidente”, ha incolpato i democratici per il contesto che si è creato e ha fatto vaghe promesse di “de-escalation”, tutte da verificare.

In questo clima di contrapposizione e tensione costante perfino i Grammy, i più importanti premi dell’industria discografica statunitense, celebrati il 1 febbraio a Los Angeles, sembrano essersi adeguati al contesto. Molti dei candidati e degli ospiti principali, seppur circondati dai soliti lustrini, hanno usato il palco della Crypto.com Arena per mandare messaggi politici. Alcuni si sono presentati sul red carpet con la spilla “Ice out”.

Il fatto che il premio per il disco dell’anno sia andato a Debí tirar más fotos di Bad Bunny è di per sé una dichiarazione d’intenti, a partire dal fatto che è la prima volta nella storia che un album cantato interamente in spagnolo conquista la statuetta più importante.

Il cantante portoricano, che in occasione del suo ultimo tour mondiale non ha fatto neanche una data sul suolo statunitense per proteggere i suoi fan dall’Ice, ha fatto un discorso di ringraziamento che non poteva essere più chiaro: “Prima di ringraziare dio, voglio dire ‘Ice out’. Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni: siamo esseri umani”, ha detto dal palco. “L’odio diventa più potente se si aggiunge altro odio. L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore, quindi, per favore, dobbiamo essere diversi. Se combattiamo, dobbiamo farlo con amore”.

Da un punto di vista musicale, tra l’altro, fa piacere che la giuria composta da discografici statunitensi abbia scelto un album così coraggioso e rilevante come Debí tirar más fotos, un inno alle radici della musica portoricana a cavallo tra salsa, reggaeton, pop e jazz, capace di arrivare a tante persone senza essere mai scontato. Il fatto che quest’anno fossero assenti due assi pigliatutto come Beyoncé e Taylor Swift (il suo The life of a showgirl è uscito nel 2025, ma dopo il 30 agosto, che è la data oltre la quale i dischi non possono essere inclusi nelle candidature) probabilmente ha aiutato una scelta del genere.