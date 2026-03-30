Ecco un rompicapo. Mentre le borse di tutto il mondo reagiscono con nervosismo al massacro in corso in Iran, la borsa di Tel Aviv fa affari d’oro. Ed eccone un altro: mentre milioni di persone nella regione temono l’operazione militare israelo-statunitense e le sue conseguenze, la società israeliana festeggia. Secondo gli ultimi sondaggi, il 93 per cento della popolazione ebraica di Israele sostiene la guerra. Sul quotidiano Yedioth Ahronoth un giornalista ha colto questa atmosfera euforica:

Mentre ci sbarazziamo della mostruosa piovra iraniana, cammino per la strada e vedo i negozi aperti, i rider del servizio di consegne Wolt che corrono per portare sushi, shawarma e dolci al cioccolato esageratamente costosi, la gente che fa jogging nel parco, mentre a casa ho l’elettricità, l’acqua calda e internet. Lo studio di pilates è aperto e la borsa israeliana sta battendo un record dopo l’altro. In questo preciso istante sopra la mia testa, nelle pianure, i caccia dell’aeronautica militare decollano per un’altra missione… Distruggono con precisione impossibile un’altra casa di un ufficiale di medio rango dei Guardiani della rivoluzione…

È così che appare la guerra più cruciale dalla fondazione dello stato? Appare così, perché lo stato di Israele è un miracolo che non può essere spiegato”.