Nella regione del Nordreno-Vestfalia, il più grande land tedesco, negli ultimi vent’anni ha chiuso i battenti un locale su due. In alcune parti del Brandeburgo la situazione è ancora più drammatica: nell’arco di un solo decennio ha chiuso il 70 per cento delle birrerie

Oggi i pub non se la passano bene nemmeno nei paesi dov’è più radicata la cultura della birra. Anche se ogni anno si celebra in pompa magna la famosa Oktoberfest, la situazione del settore birrario tedesco non è affatto rosea, e a risentire maggiormente della crisi sono proprio i bar che servono le birre di produzione locale.

La crisi dei pub dovrebbe impensierire non solo i frequentatori abituali, ma anche chi si preoccupa per l’erosione degli spazi collettivi della classe lavoratrice. L’alternativa a questi locali è spesso la progressiva alienazione e la cancellazione dalla nostra vita quotidiana di tutte quelle relazioni interpersonali non legate al lavoro retribuito.

Pochi elementi sono così tipici del paesaggio urbano come un bar lungo una via o in una piazzetta, che invita ad entrare con il suo arredamento più o meno standard e il vociare animato delle conversazioni all’interno e ai tavolini all’aperto. Eppure in Europa questa scena è sempre più rara, soprattutto lontano dalle zone turistiche.

Sicuramente la pandemia di covid e l’impennata dei costi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina non hanno aiutato, ma il declino era iniziato molto prima ed era legato alla crisi generale delle attività comunitarie nell’era del neoliberismo orientato al consumo individuale. Alcuni giocano a bowling da soli, altri siedono in un bar deserto. Almeno fino a che rimarrà aperto.

Nella maggior parte dei casi a chiudere sono i bar dei piccoli centri; la crisi, tuttavia, colpisce anche i quartieri meno alla moda delle grandi città. Nelle zone più frequentate, invece, è l’aumento dei prezzi ad allontanare i clienti, aggravando i problemi del settore. Le ragioni di questo fenomeno sono diverse.

La Germania non è un’eccezione, ma rientra nella tendenza generale europea. Negli anni sessanta in Francia c’erano circa duecentomila pub e caffè. Oggi ne restano meno di un quinto. Nel Regno Unito , dall’inizio di questo secolo, ha chiuso un pub su quattro, cioè circa quindicimila esercizi. Nulla fa pensare che questa tendenza sia destinata a rallentare, anzi: nel 2025 hanno cessato l’attività circa 380 pub, più di uno al giorno.

Sicuramente molti non condivideranno il tono preoccupato di questo articolo. In fondo, la scomparsa di locali in cui si servono alcolici dovrebbe essere una buona notizia. Oggi si discute molto degli effetti negativi del consumo di alcol, e le autorità sono sottoposte alla pressante richiesta di limitarne la disponibilità, per esempio introducendo divieti notturni, vietandone la vendita nelle stazioni di servizio o aumentando le accise.

Sarebbe però un errore ridurre il ruolo di pub, bar e taverne esclusivamente alla piaga dell’alcolismo. Questi locali sono infatti un centro della vita sociale nelle comunità locali e sono spazi di svago per loro natura ugualitari. Storicamente, in molti paesi il loro sviluppo e la loro diffusione sono stati legati all’ascesa della classe operaia.

Erano tra i pochi luoghi in cui la gente comune, dopo lunghe ore di fatica, poteva incontrarsi al di fuori del controllo del datore di lavoro, della chiesa o dello stato. Nei pub si mantenevano i legami di vicinato, si integravano i nuovi arrivati e si costruiva l’identità locale; nascevano sindacati, si organizzavano iniziative politiche e vedevano la luce società di mutuo soccorso.

Se si tiene presente questo, la crisi dei pub non sembra affatto casuale, ma legata alla deindustrializzazione e all’indebolimento dei legami sociali tra i lavoratori all’interno delle loro comunità.