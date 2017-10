Finalmente possiamo smettere di essere felici a tutti i costi

Per i critici del pensiero positivo come me, ma anche semplicemente per i vecchi barbogi (a essere onesti, sempre come me) è difficile accettare l’idea che una visione ottimistica del mondo faccia vivere meglio.

Gli scienziati, con la loro seccante fissazione per i fatti, hanno pubblicato studi su studi in cui sostengono che un atteggiamento positivo ci protegge da tumori, malattie cardiache e ictus. Dall’analisi dei dati raccolti su un grosso campione di donne statunitensi seguite nell’arco di sei anni è emerso che le più ottimiste avevano il 29 per cento di probabilità in meno di morire; da un’altra, che riguardava anche gli uomini, è risultato che le persone con una visione positiva della vecchiaia finivano per vivere di più.

Finalmente, però, anche noi pessimisti abbiamo un’arma per contrattaccare: un nuovo studio pubblicato dalla rivista Psychological science, e citato dal blog Research Digest, che mette a confronto i livelli di ottimismo, colesterolo e peso corporeo di americani e giapponesi. Sembra infatti che gli americani abbiamo meno probabilità di avere il colesterolo alto e di essere sovrappeso se sono allegri, mentre tra i giapponesi questa correlazione non è stata riscontrata. Qualunque sia il motivo della maggiore aspettativa di vita dei giapponesi – tutto il pesce che mangiano o una forte tradizione familiare di assistenza agli anziani – non è certo l’allegria.

Attenzione non richiesta

E allora qual è? In questo tipo di studi è notoriamente difficile stabilire quali sono le cause e quali gli effetti (può darsi che sia l’essere sani a rendere ottimisti, e non il contrario). Ma una spiegazione plausibile di questa nuova scoperta, condivisa da molti ricercatori, è che gli americani sono più sani perché negli Stati Uniti l’ottimismo è considerato un valore culturale. Tutti devono essere felici, e devono mostrare di esserlo. Mentre nelle culture asiatiche, per usare le parole della ricercatrice Jiah Yoo, “molti pensano che le emozioni positive abbiamo un lato oscuro, siano passeggere e possano attirare inutilmente l’attenzione degli altri”.

In altre parole, forse non è l’ottimismo in sé, ma il fatto di essere in sintonia con la cultura prevalente a rendere più sani gli ottimisti americani. Se non ci fosse la pressione culturale a essere felici, forse anche i pessimisti avrebbero un livello di colesterolo più basso.