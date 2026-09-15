Dal 2022 a oggi il presidente russo Vladimir Putin non ha cambiato di una virgola i suoi obiettivi di guerra ed è ancora fermamente determinato a combattere. Il leader statunitense Donald Trump, invece, non ha alcun piano per la pace, a parte l’idea di assecondare le condizioni di Putin per mettere fine al conflitto. Kiev, intanto, sta finendo i soldi e gli uomini per difendersi, oltre ad aver già esaurito i missili Patriot che usava per proteggere i suoi cieli dagli attacchi del Cremlino.

Queste valutazioni, tutte piuttosto sconfortanti, sono emerse chiaramente dall’ultima serie di incontri diplomatici a Mosca e a Kiev a cui hanno partecipato Jared Kushner, genero e consigliere di Trump, e Steve Witkoff, inviato speciale di Washington.

Alla vigilia della loro partenza dagli Stati Uniti, Trump aveva annunciato che Kushner e Witkoff avrebbero presentato “un nuovo piano” per l’Ucraina, ma è subito apparso evidente che non c’era nessun piano. Alla fine Putin si è limitato a ribadire i suoi obiettivi: la “liberazione” di tutto il Donbass e la “smilitarizzazione e denazificazione” dell’Ucraina.

Obiettivamente dialogare è sempre meglio che non farlo, soprattutto in un conflitto che sul campo ha preso la forma di una guerra di logoramento e che i due schieramenti affrontano con una strategia fatta anche di attacchi sulle città e le infrastrutture.

Kushner è stato preso in giro da vari opinionisti filoucraini per aver ribadito che Trump vuole mettere fine alla guerra affidandosi alla sua esperienza negli affari. “La guerra è un gioco in cui tutti ci rimettono”, ha dichiarato durante una conferenza stampa organizzata a Kiev. “Gli affari e la pace, invece, sono giochi in cui tutti possono guadagnare”. Kushner ha detto inoltre che anche le “ambizioni” di Putin per il suo paesesi potranno realizzare dopo la fine dei combattimenti.

Jurij Ušakov, consulente di Putin per la politica estera, ha confermato che “questioni economiche e progetti potenzialmente positivi sia per la Russia sia per gli Stati Uniti sono stati discussi in dettaglio”.

Gli uomini di Trump, insomma, continuano a concentrarsi sui vantaggi commerciali della fine della guerra, mentre per il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj lo scontro per il Donbass è una “guerra per la sopravvivenza”.