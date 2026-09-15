Della sua presenza in Medio Oriente, nel golfo Persico e in Afghanistan rimane poco o nulla. Negli ultimi dieci anni Al Qaeda ha perso le sue basi storiche una dopo l’altra. Ma la rete fondata da Osama bin Laden (1957-2011) non è scomparsa: allontanandosi dalle sue roccaforti originarie, si è insediata e reinventata nel continente africano, in particolare nel Sahel e nel Corno d’Africa.

Le ramificazioni principali dell’organizzazione oggi sono quelle africane: il Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani (Gsim), in Mali, Burkina Faso e Niger, ma anche in alcuni paesi che si affacciano sul golfo di Guinea; Al Shabaab in Somalia; e, in misura minore, Ansaru in Nigeria. “Sono le fazioni regionali più importanti di Al Qaeda, quelle che hanno la maggiore forza d’urto e che generano le maggiori entrate”, spiega Stig Jarle Hansen, ricercatore associato al Royal united services institute, con sede a Londra.

Queste fazioni sono anche le uniche a controllare e amministrare territori. Con migliaia di combattenti a disposizione – tra i settemila e gli ottomila, secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato ad agosto – il Gsim controlla ampie zone del Mali, dove minaccia ormai la capitale Bamako, e del Burkina Faso. In queste zone applica la sharia (legge islamica) e si finanzia grazie alla zakat, una tassa che riscuote dalla popolazione, e a vari traffici: estrazione artigianale dell’oro, vendita del bestiame e rapimenti a scopo di riscatto.

Al Shabaab, che conta tra i settemila e i dodicimila combattenti, secondo le stime delle Nazioni Unite, controlla invece ampi territori nel centrosud della Somalia. Anche questo gruppo riscuote dei tributi dalla popolazione. Il suo forte radicamento contrasta con le difficoltà incontrate dall’unica fazione storica di Al Qaeda che resta nella penisola arabica (l’Aqpa), che sta conoscendo un lento declino nello Yemen.