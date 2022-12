È uno dei più grandi scandali di corruzione ad aver colpito un’istituzione europea, nel caso specifico il parlamento dei 27. Eva Kailī, eurodeputata socialista greca nonché una dei 14 vicepresidenti del parlamento europeo, ha passato la notte in carcere in Belgio dopo essere stata interrogata e arrestata. Altre tre persone hanno subìto lo stesso trattamento. Si tratta di tre italiani, tra cui il compagno di Kailī e un ex eurodeputato, Antonio Panzeri.

L’aspetto più sorprendente della vicenda è che secondo i mezzi d’informazione belgi il paese accusato di aver “comprato” l’intercessione degli accusati sarebbe il Qatar, nel pieno del mondiale di calcio in corso nell’emirato. Doha ha immediatamente smentito, ma caso vuole che in settimana fosse in programma un dibattito sulla possibilità di permettere ai qatarioti di entrare nell’Unione europea senza visti. Il dibattito è stato annullato.

Nel frattempo è riemersa una dichiarazione con cui il mese scorso Kaili aveva accoratamente difeso il Qatar proprio mentre si discuteva un eventuale boicottaggio della Coppa del mondo. “Il Qatar è all’avanguardia nei diritti civili”, aveva dichiarato Kailī ironizzando su tutti quelli che chiedevano un boicottaggio ma al contempo accettavano il gas qatariota. Parole che oggi assumono una valenza nuova.

Inutile immunità

Il piccolo mondo europeo di Bruxelles è sotto shock e ha avviato un’operazione per contenere i danni. La presidente del parlamento Roberta Metsola ha immediatamente privato Kailī del suo mandato di vicepresidente, mentre il Pasok, il partito socialista greco dalla reputazione già intaccata, ha espulso Kailī.

Non conosciamo ancora tutti i dettagli, ma nelle perquisizioni effettuate in diversi appartamenti di Bruxelles sarebbero stati rinvenuti e sequestrati 600mila euro in contanti. L’immunità parlamentare di Kailī è stata inutile perché, secondo la polizia belga, sussisteva la “flagranza di reato”.