La logica della disruption è quella di dare un calcio a un formicaio per creare scompiglio e trasformare il vecchio mondo. Ed è quello che sta cercando di fare Trump in modo assolutamente provocatorio. Con il rischio, tra l’altro, che la manovra non funzioni e al contrario provochi un effetto inverso rispetto a quello desiderato: anziché “far tornare grande l’America”, Trump potrebbe infatti indebolirla e avvantaggiare i suoi rivali.

A febbraio, la rivista online Le Grand Continent ha pubblicato un articolo che appare ancora più interessante alla luce degli eventi delle ultime ore, e il cui autore, Stephen Miran, oggi è alla guida del Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca.

Nell’articolo, Miran tesse le lodi dei dazi doganali e ricorda che “il presidente Trump considera i dazi come uno strumento di trattativa per concludere accordi favorevoli. È facile immaginare che dopo aver subito una serie di dazi punitivi, partner commerciali come l’Europa e la Cina possano diventare più disponibili ad accettare un accordo monetario in cambio di una riduzione delle imposte doganali”.