Il 1 settembre il ministro dell’interno e quello degli esteri della Germania hanno puntato apertamente l’indice contro la Russia a proposito della scoperta, il mese scorso, di un drone carico di esplosivi all’aeroporto di Lipsia, poco lontano da un aereo ucraino. “Le informazioni dei servizi di sicurezza dimostrano una responsabilità della Russia”, hanno detto in modo categorico i due ministri.

Nelle operazioni di guerra ibrida, ovvero quelle non ufficiali e non dichiarate, uno degli aspetti più difficili è attribuire gli attacchi: come si fa a essere certi che una ciberoffensiva o un sabotaggio siano stati eseguiti dal paese sospettato? In questo contesto la moderazione nei confronti della Russia, l’indiziata numero uno per la destabilizzazione dell’Europa, sembra aver fatto il suo tempo.

Sempre il 1 settembre la responsabile per la politica estera dell’Unione europea Kaja Kallas ha definito con chiarezza la posta in gioco di questi “attacchi ibridi”. “La Russia”, ha dichiarato Kallas, “cerca di dissuaderci dall’aiutare l’Ucraina, ma non ci riuscirà”. Gli stessi toni sono stati usati da Emmanuel Macron, che ha manifestato la sua solidarietà alla Germania. “Davanti a questa minaccia dobbiamo essere uniti e determinati, rafforzando il nostro sostegno all’Ucraina”.

Perché questo brusco aumento della tensione? Evidentemente gli ultimi sviluppi sono legati all’escalation brutale in Ucraina, con un diluvio di missili che si è abbattuto sulle città del paese, compresa la capitale Kiev. Mosca approfitta delle carenze della difesa aerea ucraina, le stesse che gli europei stanno tentando di compensare. Con le sue azioni, la Russia prende di mira proprio la solidarietà europea nei confronti del suo avversario.