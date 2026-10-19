“La Francia brucia”, ha scritto Donald Trump sulla sua piattaforma Truth. Nessuno dubitava che il presidente statunitense avrebbe reagito in modo aggressivo alle immagini provenienti dalla Francia. E puntualmente lo ha fatto, seguendo il suo approccio ideologico: “Chiudete le frontiere e riprendete il controllo prima che sia troppo tardi”.

Anche il vicepresidente JD Vance, lo stesso che l’anno scorso aveva fatto la predica all’Europa a proposito della scomparsa della sua civiltà, non ha esitato a intervenire, dichiarando che i “liberali” hanno importato il terzo mondo in Francia “in nome dell’assimilazione e della compassione”. Vance ne ha approfittato per mettere in guardia gli statunitensi, sottolineando che questo è il futuro che i democratici preparano per il loro paese. Con le elezioni di metà mandato in programma tra due settimane, ogni piccolo vantaggio politico torna assolutamente comodo.

Le immagini delle violenze in Francia fanno il gioco dei sostenitori del pugno di ferro. Il presidente del Salvador Nayib Bukele, famoso per le incarcerazioni di massa in condizioni disumane, ha dichiarato che la Francia potrebbe risolvere i suoi problemi in una settimana se solo imitasse il suo modello.