Secondo me il concetto di “peccato” è puerile, perciò di solito non lo uso per parlare di faccende che riguardano gli adulti. Ma se mi dai il permesso di invocarlo in modo scherzoso e ironico, ti consiglio di coltivare peccati più sorprendenti, interessanti e originali. In altre parole, è ora di piantarla con il tuo modo prevedibile di fare casino. Chiedi a Dio o alla Vita di farti fare qualcosa di veramente trasgressivo che ti dimostrerà quello che ti sei perso finora e ti preparerà alla tua prossima esperienza educativa.