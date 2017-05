La vita ha voglia di comunicare con te in modo piuttosto poetico. Ecco alcuni segnali e prodigi che potresti incontrare, e le mie ipotesi sul loro significato. Se ascolti per caso una ninnananna, è ora di cercare l’influenza di una fonte tenera e protettiva. Se vedi un frutto o un fiore che non riconosci, significa che hai una potenzialità nascosta e sei pronto per conoscerla meglio. Se vedi una carta da gioco dove non te l’aspetti, troverai per caso quello che ti serve. Se nel momento in cui devi prendere una decisione senti un forte rumore, di solito significa che dovresti essere prudente, ma in questi giorni vuol dire che devi osare.