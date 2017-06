Se fossi il tuo consulente per i rapporti umani, consiglierei a te e ai tuoi alleati più stretti di essere generosi gli uni con gli altri, di cercare il meglio in ognuno di voi e di elogiarvi a vicenda per la vostra forza e bellezza. Se mi chiedessi di aiutarti ad aumentare il vostro spirito di collaborazione, ti direi di costruire un tempio in onore del vostro legame, un altare su cui invocare le benedizioni di dèi, spiriti della natura e antenati. Se tu mi assumessi per consigliarti come tenere acceso il fuoco e mantenere il flusso d’energia che c’è tra voi, ti chiederei di non paragonare il vostro rapporto a nessun altro ma di gioire del fatto che è diverso da tutti gli altri.