Devi ammettere che il sale somiglia allo zucchero e viceversa. Di solito non è un grosso problema. Se per sbaglio condisci un piatto con lo zucchero invece che con il sale non ti succederà niente di grave, e neanche se metti il sale nel caffè pensando che sia zucchero. Ma sono errori spiacevoli e possono rovinarti un pasto. Usa questo esempio come metafora nei prossimi giorni, Ariete. Attento alle cose che all’apparenza sembrano simili ma hanno un sapore e un effetto completamente diverso.