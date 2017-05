Ti invito a flirtare ostentatamente con il colore rosso. Ti sfido a indossare abiti e gioielli rossi. A comprarti rose rosse. A sorseggiare vino rosso e a mangiare fragole sotto luci rosse. Canta The angels wanna wear my red shoes di Elvis Costello. Di’ a tutti perché il 2017 per te è l’anno del rosso. Quando uno spruzzo di rosso solleticherà la tua fantasia, bisbiglia questo motto: “La mia passione incandescente è la mia versione dell’alta moda”.