Lisistrata è una commedia satirica di Aristofane, drammaturgo dell’antica Grecia. Si svolge durante la guerra tra Atene e Sparta: la protagonista, Lisistrata, convince le donne a non fare sesso con i mariti finché non smetteranno di combattere. “Non rinunciando al trucco e ai vestiti, in modo che al mio uomo aumenti la voglia, ma io giuro di non concedermi mai”, dice una di loro. Che tu sia uomo o donna, Acquario, hai due compiti: 1) Non comportarti come le donne della commedia. Concedi i tuoi favori con saggia generosità. 2) Sperimenta fantasiosi approcci al piacere come quello della Pecora sulla graticola, della Farfalla che cavalca la lucertola, della Volpe che corteggia il fiume, e tutti gli altri che ti vengono in mente.