L’inventore, architetto e scrittore Richard Buckminster Fuller visse fino a 87 anni e per 63 tenne un diario dettagliato di ogni giorno della sua vita, che comprendeva riflessioni, corrispondenza, disegni, ritagli di giornale, conti della spesa e molte altre prove della sua vita eccezionale. Nelle prossime due settimane mi piacerebbe che anche tu ti esprimessi con altrettanta feroce determinazione. Secondo la mia analisi dei presagi astrali, sei in una fase in cui hai più potere del solito di creare la tua vita con vigoroso ingegno e di dimostrare a tutti chi sei veramente.