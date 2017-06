Vado spesso in bicicletta sulle colline. Il passaggio dal quartiere residenziale agli spazi aperti è uno stretto sentiero sterrato con un fitto bosco da un lato e un ripido pendio dall’altro. Oggi mentre mi avvicinavo a quel posto ho visto un nuovo cartello attaccato a un palo che diceva : “Non entrate: in mezzo al sentiero si sta formando un alveare”. Se avessi fatto la solita strada avrei potuto essere punto. Perciò sono sceso dalla bicicletta e l’ho portata a mano attraverso il bosco per raggiungere la parte del sentiero al di là dell’alveare. A giudicare dai presagi astrali, ho idea che potresti incontrare un ostacolo simile sulla strada che percorri regolarmente. Trova una deviazione, anche se scomoda.