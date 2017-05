Capricorno

È tipico dei capricorni coltivare una fervida passione fino a farne un’ossessione. Quasi nessuno però se ne accorge, perché quelli della tua tribù spesso perseguono i loro scopi con efficienza e metodo. Mi chiedo se non sia un buon momento per rivelare la forza di quest’energia trainante. Potrebbe renderti più umano agli occhi di potenziali aiutanti che ti considerano troppo forte per aver bisogno di aiuto. E potrebbe spingere i tuoi alleati a darti l’appoggio e la comprensione che ti serviranno nelle prossime settimane.