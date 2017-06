Capricorno

“Dio non gioca a dadi con l’universo”, disse una volta Albert Einstein. E Niels Bohr, un altro premio Nobel per la fisica, gli rispose: “Smetti di dire a dio cosa deve fare con i suoi dadi”. Nelle prossime settimane dovresti somigliare più a Bohr che a Einstein. Evita di dire a chiunque, compreso dio, cosa deve fare e resisti alla tentazione di dare consigli. Anzi, ti raccomando anche di astenerti dall’esprimere giudizi, chiedere la perfezione e cercare di costringere il mondo ad adattarsi alle tue definizioni. Ama e accetta tutto e tutti come sono.