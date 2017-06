“Non so ancora cosa voglio fare da grande”. “Dato che non riesco a decidere che cosa voglio, farò tutto”. Ti sono mai passati per la mente questi pensieri? Se sei tentato di adottare una di queste prospettive, è ora che tu riveda la tua posizione. Un pizzico di ambivalenza sugli impegni che vuoi assumerti e una certa disponibilità a prendere in considerazione una miriade di possibilità faranno sempre parte di te. Ma se speri di reclamare tutti i tuoi diritti, se vuoi maturare fino a diventare il tuo vero io, dovrai cominciare a essere un po’ più deciso e specifico su quello che intendi fare.