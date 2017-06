L’attrice Marisa Berenson ha creato una linea di prodotti contro l’invecchiamento che contiene un elisir estratto dai semi del fico d’India, una pianta che cresce su terreni aridi. Il processo di fabbricazione non è semplice. Per ottenere un decilitro di estratto ci vuole una tonnellata di semi. Nelle prossime settimane affronterai una sfida simile. Per creare una piccola quantità della preziosa sostanza che desideri, dovrai raccogliere una tonnellata di materiale grezzo. E potresti anche dover fare i conti con qualche fenomeno tipico dei terreni aridi.