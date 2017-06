Leggendo Virginia Woolf ho scoperto una massima che dovresti scrivere su un foglietto e portare sempre con te: “Non diamo per scontato che la vita si manifesti più compiutamente in ciò che di solito si considera grande anziché in quello che di solito si considera piccolo”. Nelle prossime settimane questa considerazione ti proteggerà dalla vaghezza e dai preconcetti delle persone che ti circondano. Ti garantirà di non sottovalutare mai le piccole ma potenti conquiste mentre scruti l’orizzonte alla ricerca di fantomatici miracoli. E ti aiuterà a cambiare quello che c’è da cambiare con lentezza e determinazione, senza grandi scompigli.