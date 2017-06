Subito dopo la nascita di internet i siti che erano capaci di far tornare più volte gli utenti venivano chiamati sticky (appiccicosi). Per ottenere questo risultato un fornitore di contenuti doveva offrire testi e immagini che risultassero istintivamente attraenti. Voglio risuscitare questo termine per descriverti. Anche se non hai un sito, in questo momento hai un’adesività profonda che attira irresistibilmente gli altri. Sta’ attento a come la usi. Potresti essere più appiccicoso di quanto pensi!