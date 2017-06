“Caro dottor Astrologo, ultimamente la fortuna mi ha visitato spesso. Ho avuto molte buone occasioni. La mia vita è sempre interessante. Ho anche fatto due mosse sbagliate che però non hanno avuto conseguenze. Sono riconoscente per questo, ma ho la sensazione che dovrei mostrare ancora più gratitudine. Hai qualche consiglio da darmi?”. -Leone Fortunato.

Caro Fortunato, la cosa più intelligente da fare per ringraziare la sorte è essere più generoso. Elargisci benedizioni. Dispensa elogi. Aiuta gli altri a sfruttare le loro potenzialità. Impegnati di più a condividere la tua ricchezza.