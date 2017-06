Ho il sospetto che presto avrai un incontro ravvicinato con un qualche tipo di fulmine. Per essere sicuro che non si tratti di una vera saetta scesa da un nuvolone, ti prego di astenerti dal fare una lunga passeggiata romantica con te stesso durante un temporale. Accantona qualsiasi tentazione tu possa avere di infilare le dita in una presa di corrente. Quello che prevedo è un tipo di fulmine che ti darà una salutare scossa metaforica. Se i tuoi circuiti creativi sono infiacchiti, li rimetterà in moto. Se hai bisogno di risvegliarti da un sogno o da un’illusione, quell’adorabile lampo ti scuoterà.