Forse non te ne rendi conto, ma in questo momento sei più in grado che mai di compiere magie. Non sto parlando dei trucchi alla Houdini ma di quelle magie pratiche che ti permetteranno d’introdurre cambiamenti importanti nella tua vita. Alcune delle possibilità che hai sono: liberarti da una situazione difficile senza offendere nessuno; tirar fuori dal nulla una nuova opportunità; superare una prova anche se non ti senti preparato ad affrontarla. In quale altro modo ti piacerebbe usare la tua magia?