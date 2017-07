Matt Groening, il creatore dei Simpson, dice che la sua vita ha avuto una svolta quando il capo scout gli ha detto che era il peggiore boy scout della storia. Un altro adolescente si sarebbe potuto demoralizzare, ma per lui è stato uno stimolo. “In fin dei conti la terra non si era aperta per inghiottirmi”, dice, “le fiamme dell’inferno non mi stavano lambendo le caviglie. Non era successo niente. Finalmente ero libero”. Ho il sospetto che presto proverai la gioia di una liberazione simile. Forse non dovrai più essere all’altezza di aspettative che non sono le tue. O forse sarai criticato in un modo che ti stimolerà a raggiungere l’eccellenza per anni.