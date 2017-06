Prendi le pillole contro il mal di mare. Forse le onde saranno più alte della tua barca. Anche se non credo che si capovolgerà, ballerà parecchio. E se non hai vestiti impermeabili, sarà meglio che ti spogli. Ti inzupperai di sicuro. Ma non sognarti nemmeno di tornare a riva prima del previsto. Hai un ottimo motivo per navigare in quelle acque agitate. C’è un “pesce” speciale che devi catturare. Se lo acchiapperai, ti nutrirà per mesi, o forse anche di più.