Il cosmo ti autorizza a goderti il piacere dei sensi, anche esagerando. Dovresti sentirti più libero del solito di fare quello che vuoi. Non avere vergogna di circondarti di gente che ti adula e ti adora. Abbandonati alla pigrizia. Chiedi agli altri di faticare per te. Hai capito? E questa è solo la prima parte del tuo oracolo. La seconda è che hai il permesso del cosmo di cercare quel tipo di crescita spirituale che è possibile solo quando sei felice e soddisfatto. Aspettati ogni giorno che la vita ti porti esattamente quello che ti serve per farti stare bene. Parti dal presupposto che il miglior servizio che puoi rendere ai tuoi simili è essere rilassato e contento.