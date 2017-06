Scommetto che nelle prossime settimane sarai più creativo che mai. I ritmi cosmici ti spingono verso nuovi modi di pensare e verso soluzioni fantasiose, che potresti applicare al tuo lavoro, ai tuoi rapporti o alla forma d’arte che hai scelto. Per sfruttare questa fortuna, cerca stimoli che attivino idee brillanti. Ho scoperto che il compositore André Grétry trovava l’ispirazione mettendo i piedi nell’acqua gelata. Lo scrittore Ben Johnson traeva energia dalla presenza di un gatto che faceva le fusa e dal profumo di bucce d’arancia. A me piace stare con persone più intelligenti di me. Per te cosa funziona meglio?