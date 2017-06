Non startene lì a fantasticare di diventare il Prescelto di una persona o un’istituzione. Sii il Prescelto di te stesso. E non vagare senza meta in attesa del momento giusto, sperando che alla fine ti sia assegnato un qualche premio o un regalo da una fonte prestigiosa. Datti un premio o fatti un regalo. E ti do anche un altro consiglio: non rimandare le tue iniziative a quando arriverà il mitico “momento perfetto”. Crea il tuo momento perfetto.