La possibile novità che prevedo per te è una rara specie di gioia. È un piacere conquistato a fatica e solleva splendidi interrogativi che sarai contento di aver riscoperto. È un sorprendente allontanamento dal tuo solito modo di sentirti bene che ti farà capire meglio cosa significa la felicità. Un sistema per garantirti che arriverà in tutta la sua gloria è infilarti tra le favolose contraddizioni della tua vita e dire: “Strizzatemi, stuzzicatemi, soddisfatemi”.