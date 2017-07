”C’è un rapporto diretto tra la giocosità e l’intelligenza, perché gli animali più intelligenti si dedicano di più alle attività giocose”, afferma il National Geographic. “Il motivo è semplice: intelligenza significa capacità d’imparare, e giocando s’impara”. Nelle prossime settimane, ti consiglio di tenere presenti queste considerazioni. È una fase in cui sei più capace del solito d’imparare nuovi trucchi. Ed è una fortuna, perché questa è anche una fase in cui è particolarmente importante che tu impari nuovi trucchi. Il modo migliore per assicurarti che ciò avvenga è giocare più che puoi.