Un “animale guida” è una creatura scelta come alleata simbolica da una persona che spera di imitarla o di condividere la sua forza. Se, per esempio, vuoi stimolare la tua fertilità, una buona scelta sono il salmone e la lepre. Se aspiri a coltivare una selvaggia eleganza, potresti scegliere l’aquila o il cavallo. Ma per i prossimi mesi ti propongo una variazione sul tema: il “frutto guida”. Da ora a maggio del 2018, il tuo frutto guida dovrebbe essere la fragola matura, perché in questo periodo la tua dolcezza sarà naturale e non artificiale. Sarai succoso ma non sgocciolante. Sarai compatto e concentrato, non gonfio e sul punto di scoppiare. E dovresti essere raccolto a mano, non a macchina.