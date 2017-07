Anni dopo aver cominciato a scrivere poesie, Rainer Maria Rilke confessò che stava ancora cercando di capire cosa serviva per fare quel lavoro. “Sto imparando a vedere”, scriveva. “Non so perché, ma tutto quello che entra dentro di me va più a fondo e non si ferma dove si fermava in passato”. Visti i presagi astrali del momento, anche tu hai un’opportunità simile: puoi imparare a vedere. Ma non succederà per magia. Non puoi startene lì ad aspettare passivamente che l’universo lo faccia per te. Se invece deciderai che vuoi davvero essere più lungimirante, espanderai e intensificherai la tua capacità di vedere.