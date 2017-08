Per voi Pesci agosto è il mese del Buon duro lavoro. È uno di quei rari periodi in cui una versione intelligente del tuo stacanovismo potrebbe avere un senso. Prima di tutto, perché alla fine potrebbe portare a un aumento di stipendio o a qualche nuovo compenso extra. In secondo luogo, perché potrebbe portare alla luce certe verità sul tuo lavoro delle quali non ti rendevi conto. E terzo, potrebbe farti prendere coscienza del fatto che non ti sei sforzato quanto avresti potuto per realizzare uno dei tuoi sogni a lungo termine, renderti più capace di dedicarti con passione agli epici obiettivi che contano di più. Come compito per casa, ti prego di meditare su questa frase: impegnarti al massimo nelle piccole cose, ti stimolerà a impegnarti al massimo nel Grande progetto.