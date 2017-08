Elenca tutti i tuoi dolori fisici, lividi psicologici e preoccupazioni croniche. Fai l’inventario dei tuoi ricordi inquietanti, delle tue delusioni represse e della tua nausea esistenziale. Fallo, Pesci! Sii forte. Se esaminerai coraggiosamente e a fondo questi sentimenti che ti tormentano, scoprirai magicamente il modo per curarli. Capirai di che cosa hai bisogno per sfuggire almeno a una parte di quella sofferenza. Perciò, dà un nome a tutti i tuoi dolori e alle tue perdite, mio caro. Ricorda i tuoi successi mancati e i fiaschi totali. Come ricompensa, avrai il sollievo e il perdono. È in arrivo una Grande Guarigione.