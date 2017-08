Il cosmo ti autorizza temporaneamente a vagabondare, perdere tempo e sottrarti ai tuoi doveri. Puoi abbandonarti alla pigrizia, vagare senza meta ed evitare di prendere decisioni difficili. Puoi cantare stonando, disegnare come un bambino piccolo e scrivere brutte poesie, flirtare in modo imbarazzante e vestirti come capita. Approfitta di questa opportunità perché non durerà molto. È un po’ come resettare, serve a tornare alle impostazioni di default. Ma adesso non preoccuparti di questo. Goditi semplicemente la pausa.