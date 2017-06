Ti suggerisco un possibile piano per i prossimi dieci giorni: programma il tuo smartphone in modo che la sveglia suoni ogni ora per tutto il tempo in cui non dormi. Ogni volta che squilla, cerca di ricordare qual è lo scopo principale della tua vita. Chiediti se l’attività in cui sei impegnato in quel momento è finalizzata in qualche modo al raggiungimento di quell’obiettivo. Se lo è, datti una pacca di approvazione. Se non lo è, pronuncia queste parole: “Sono determinato ad allinearmi di più con il codice della mia anima, con la mappa del mio destino”.