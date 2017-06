Nella Via Lattea ci sono più di cento miliardi di stelle. Se dovessimo dividerle equamente tra gli abitanti della Terra, ognuno ne avrebbe circa 14. Te lo dico perché sei in una fase in cui avrebbe senso reclamare le tue 14 stelle. Sto scherzando, naturalmente, ma neanche tanto. Secondo la mia analisi, faresti bene a sognare e fantasticare alla grande sulle ricchezze di cui potresti disporre in futuro. Quanti soldi vuoi avere? Quanto amore sei in grado di dare? Quanto puoi sentirti a tuo agio? Sotto quante calde piogge ti piacerebbe ballare? Di quanta creatività hai bisogno per reinventare la tua vita? Esagera con la fantasia.