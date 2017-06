È un momento perfetto per una nuova tradizione, Ariete. A intuito, sai già come trasformare una delle tue ultime conquiste in una buona abitudine capace di garantirti continuità e stabilità per molto tempo. Puoi migliorare per sempre la tua vita sfruttando una scoperta casuale che hai fatto durante un evento spontaneo. In altre parole, è ora di trasformare l’aiuto temporaneo che hai ricevuto in un vantaggio a lungo termine, di usare un colpo di fortuna per assicurarti un piacere duraturo.