A meno che tu non sia stato allevato da un branco di procioni selvatici o da una setta fondamentalista, questo è il momento ideale per vivere una seconda infanzia. C’è un giocattolo che da bambino avresti voluto ma non hai mai avuto? Compralo! C’è un cibo che ti piaceva tanto? Mangialo! C’è un posto speciale che amavi? Tornaci! Cose come queste ti prepareranno a un’entusiasmante immersione nell’innocenza, che sarebbe proprio la medicina giusta per la tua anima.