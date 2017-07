Non è il tuo compleanno, ma credo che tu abbia bisogno di ricevere regali. I presagi astrali me lo confermano. Anzi, fanno pensare che dovresti mostrare agli altri questo oroscopo per spingerli a fare la cosa giusta e a coprirti di benedizioni pratiche. Perché ti servono questi riconoscimenti? Ecco un motivo: è un momento fondamentale per sviluppare la tua capacità di prodigare doni unici. Se avrai la prova tangibile del fatto che il tuo contributo viene apprezzato, potrai passare al livello successivo di generosità.