Se in questa rubrica avessi più spazio, ti offrirei una presentazione PowerPoint realizzata apposta per te. Per cominciare attirerei la tua attenzione con una foto suggestiva scelta dal mio ufficio marketing per provocarti un’emozione viscerale (per esempio, un’immagine di te con una corona in testa e uno scettro in mano). Poi scriverei alcune cose meravigliose sul tuo conto. Infine, accennerei con tatto a un aspetto della tua vita che non è abbastanza sviluppato e su cui potresti lavorare. Direi: “Mi piacerebbe che fossi più determinata nel promuovere le tue buone idee e avessi un piano ben congegnato per attirare i contatti e le risorse necessari per portare il tuo sogno al livello successivo”.