Ho compilato per te una lista di quattro mantra da cui prendere forza. Sono studiati per farti sfruttare al massimo i ritmi cosmici del momento mettendoti nell’allineamento giusto. Nelle prossime tre settimane pronunciali regolarmente più volte al giorno. 1) Voglio elargire i doni che mi piacciono invece di quelli che si aspettano da me. 2) Se non posso fare le cose nel modo migliore e con la massima integrità, non le farò. 3) Voglio usare il carburante delle mie passioni più profonde e non delle passioni di qualcun altro. 4) Fare del mio meglio mi dà gioia quanto far piacere agli altri.